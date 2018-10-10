Православные Винниччины почтили Браиловскую икону Божьей Матери

В среду, 10 октября, в день праздника Браиловской иконы Божьей Матери, православные Винницкой области почтили Браиловскую икону Божьей Матери.

В этот день митрополит Винницкий и Барский Симеон возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Браиловского монастыря. Об этом сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.

По завершении Литургии вокруг монастыря был совершен крестный ход и молебен перед иконой Божьей Матери.

После этого митрополит Симеон поблагодарил архипастырей за совместную молитву и поздравил настоятельницу монастыря игуменью Антонию (Стеценко), сестер и паломников обители с праздником и пожелал заступничества Пресвятой Богородицы перед Престолом Всевышнего.