Православные Винниччины почтили Браиловскую икону Божьей Матери
23:36, 10 октября 2018Православие
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Православные Винниччины почтили Браиловскую икону Божьей Матери / orthodox.vinnica.ua
В среду, 10 октября, в день праздника Браиловской иконы Божьей Матери, православные Винницкой области почтили Браиловскую икону Божьей Матери.
В этот день митрополит Винницкий и Барский Симеон возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Браиловского монастыря. Об этом сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.
По завершении Литургии вокруг монастыря был совершен крестный ход и молебен перед иконой Божьей Матери.
После этого митрополит Симеон поблагодарил архипастырей за совместную молитву и поздравил настоятельницу монастыря игуменью Антонию (Стеценко), сестер и паломников обители с праздником и пожелал заступничества Пресвятой Богородицы перед Престолом Всевышнего.
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