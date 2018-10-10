В Йоханнесбурге отметили 20-летие русского православного прихода в ЮАР

В Йоханнесбурге 6-8 октября прошли торжества, посвященные 20-летию открытия в ЮАР прихода во имя преподобного Сергия Радонежского.

Праздничные мероприятия возглавил архиепископ Венский и Будапештский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, сообщает сайт Сергиевского прихода в Йоханнесбурге.

6 октября делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Антонием прибыла в Йоханнесбург.

Вечером того же дня архиепископ Антоний совершил всенощное бдение в Сергиевском храме. После богослужения архипастырь осмотрел приходской центр, библиотеку, классы воскресной школы, мультимедийную выставку икон из собрания Государственной Третьяковской галереи «Окно в вечность», выставку, посвященную 100-летию мученической кончины святых Царственных страстотерпцев, и экспозицию, рассказывающую об основных этапах строительства храма.

7 октября архиепископ Венский и Будапештский Антоний и архиепископ Йоханнесбургский и Преторийский Дамаскин совершили Божественную литургию и молебен преподобному Сергию Радонежскому в сослужении духовенства, прибывшего в составе церковной российской делегации, а также клириков Йоханнесбургской епархии Александрийской Православной Церкви, в том числе настоятелей сербского и болгарского приходов.

После Литургии был совершен крестный ход.

Владыка Дамаскин и владыка Антоний тепло приветствовали молящихся и поздравили со знаменательной датой в жизни прихода.

В торжествах приняли участие около 200 человек: главы и представители дипломатических миссий России, Белоруссии, Сербии и Болгарии, деловых и политических кругов ЮАР, многочисленные прихожане и гости прихода.

8 октября по приглашению архиепископа Йоханнесбургского и Преторийского Дамаскина архиепископ Венский и Будапештский Антоний и члены делегации Русской Православной Церкви посетили Йоханнесбургскую митрополию. Архипастыри вознесли молитву в Свято-Троицком храме, после чего в ходе братской беседы подвели итоги визита делегации Московского Патриархата в ЮАР.