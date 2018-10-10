Митрополит Онуфрий передал в Страсбург икону Всех преподобных отцов Киево-Печерских

В Страсбурге в храме Всех святых глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) от имени Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия передал икону Всех преподобных отцов Киево-Печерских, написанную сестрами Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Одессы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, епископ Виктор в храме Всех святых возглавил Божественную литургию. Ему сослужили настоятель - игумен Филипп (Рябых), клирики и гости в священном сане. За богослужением пел академический хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Леонтия (Тупкало).

Во время литургии была вознесена молитва о единстве Вселенского Православия и о мире и преодолении разделений в Украине.

Епископ Виктор поблагодарил игумена Филиппа за возможность молитвенного общения и соучастия в организации праздничных мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси в духовно-просветительском центре, действующем при храме.

Как сообщалось, 9 октября в Страсбурге представители Украинской Православной Церкви провели мероприятие, посвященное 1030-летию Крещения Руси. Делегацию УПЦ возглавил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба). Глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик) представила выставку экспонатов, иллюстрирующих духовное наследие Киевского государства.