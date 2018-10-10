Болгарская Православная Церковь призвала решать украинский церковный вопрос на всеправославном совещании

Решение о допустимости действий Константинопольской патриархии в Украине может дать только Всеправославный собор, отмечается в заявлении болгарских архиереев.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

Во время очередного заседания Священного Синода Болгарской Православной Церкви, 4 октября, его членами был рассмотрен вопрос о тревожной ситуации, сложившейся в результате действий Константинопольской патриархии на территории Украинской Православной Церкви.

После обсуждения, члены Священного Синода БПЦ: митрополит Ловчанский Гавриил, митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, а также митрополит Видинский Даниил выступили с призывом рассмотреть указанный вопрос на всеправославном совещании.

Аргументируя свою позицию, архиереи указали на «несоответствие заявленных побуждений Константинопольского патриархата в отношении одностороннего вмешательства в дела Поместной Православной Церкви и реальных последствий такого вмешательства». Как отмечают иерархи, создание параллельной церковной структуры, как то было в 1992 – 2004 гг. в Болгарии, повлечет за собой захват храмов и другого церковного имущества у Церкви. «Кто возьмет на себя ответственность за всех тех людей, чья жизнь окажется под угрозой в Украине, когда они станут на защиту святынь – храмов и монастырей, в случае отмены регистрации для Православной Церкви, к которой они принадлежат, как о том открыто говорят политики в Украине?» – отмечают синодалы.

Болгарские архиереи также подчеркнули несоответствие действий Константинопольской патриархии каноническому порядку Православной Церкви – оспаривание решения, принятого по документам трехсотлетней давности не соответствует каноническим нормам. «Особенно важно помнить, – замечают иерархи, – о 133-м правиле Карфагенского поместного собора 419 года, согласно которому предоставляется три года на разрешение претензий в отношении территориальной принадлежности к юрисдикции епископа. Правило 17-е Четвертого Вселенского собора и идентичное Правило 25-ое Шестого (Трульского) Вселенского собора определяют срок давности для споров о присоединении приходов к епархии законного епископа на тридцать лет».

Также в своем заявлении члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви отметили, что действия Константинопольской патриархии на территории другой Поместной Церкви вызвали «проблему, которая не может быть решена между двумя патриархатами». «Столкнувшись с фактическим прерыванием евхаристического общения между двумя Поместными Церквями, которое в результате углубления спора переведет нынешний локальный раскол из Украины в раскол глобального масштаба в Святом Православии, мы не можем согласиться с тем, что продолжение односторонних действий Константинопольского патриархата в Украине является путем для преодоления там церковного раскола», – констатируют в Синоде БПЦ.

«Авторитетное решение церковного спора в Украине может быть достигнуто только в рамках общеправославной дискуссии и созыва Всеправославного собора», – подчеркивают болгарские синодалы, указывая, что несколько дней назад Антиохийский патриархат предложил созвать встречу Предстоятелей Поместных Церквей.