В эти святые дни моя сугубая молитва о мире на украинской земле - Патриарх Кирилл (Рождественское послание)

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

"...Христос родился — и мир обрел надежду, Христос родился — и любовь царствует во веки, Христос родился — и небо приклонилось до земли, Христос родился — и Вифлеемская звезда указует неложный путь к Богу, Христос родился — и никто да не верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2:8).

...Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же — в Таинстве Благодарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне простирает Свои объятия к каждому из нас. Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру, действующую любовью (Гал. 5:6).

И нам немногое остается довершить — ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту великую истину, то очень многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу.

А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны быть православными людьми не по социологическим только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были горячо верующими и любящими Бога людьми наши благочестивые предки.

Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной кончины мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы обязаны тем, что являемся носителями высокого христианского звания и в совокупности составляем единую семью православных братских народов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и культурные связи наследников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей церковной полноты и моя сугубая молитва о мире на украинской земле. Вне зависимости от места проживания своих чад, их политических взглядов или предпочтений Русская Православная Церковь исполняет ту ответственную миссию, которую на Нее возложил Сам Христос (см. Мф. 5:9). Она делала и делает все возможное для того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последствия вражды.

В основе всякого противостояния, ненависти и разделений — грех. Он, по слову преподобного Иустина Челийского, «всеми своими силами совершает одно: обезбоживает и обесчеловечивает человека» (прп. Иустин (Попович), Философские пропасти). И мы видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек, утративший дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям великую радость (Лк. 2:10) о рождении Спасителя, призывает всякого земнородного уверовать и измениться к лучшему.

...Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5:10-11)".

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