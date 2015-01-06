В Киеве более 300 бездомных приглашены на Рождественский обед в галерею «Соборная» УПЦ (укр.)

У день свята Різдва Христового, 7 січня, в галереї «Соборна» УПЦ у Києві відбудеться різдвяний обід для бездомних і нужденних. Організація «Друзі спільноти святого Егідія» запросила понад 300 безхатченків і бідних зустріти Різдво в сімейній атмосфері.

«Сьогодні на вулиці стає дедалі більше бідних людей. Важко передати, якою радістю світилися їхні очі, коли ми вручали їм письмові запрошення. Важливо, що обід благословить єпископ Варсонофій. Це свідчить про увагу, яку надає Церква проблемам бідних», — зазначив о. Мелхіседек, який активно допомагає «Друзям спільноти святого Егідія» у підготовці заходу.

На гостей святкового обіду чекатиме частування традиційними українськими стравами, подарунки, а також привітання хору галереї «Соборна». Служитимуть бідним у святковий день члени Спільноти святого Егідія та волотери православних братств Києва.

Крім того, у різдвяні дні волонтери організації проводять святковий обід і для людей з будинку престарілих, а також для дітей з будинків сімейного типу.

Спільнота святого Егідія проводить Різдвяний обід у понад 70 країнах світу. Перший такий захід відбувся у 1982 році в Римі – на ньому були присутні 47 гостей. Минулого року по всьому світу близько 181 тис. людей відвідали різдвяні обіди.

У Києві обід проводиться з 1999 року.

Місце проведення та акредитація

КИЇВ, 7 січня, 14.00; Залізничне шосе, 3 (Галерея «Соборна»), станція метро Либідська.

Контактна особа: Юрій Ліфансе, 067 502 85 89, SantEgidio@ukr.net (АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА).

ЛЬВІВ, 7 січня, 14.00; храм покрови Пресвятої Богородиці, вул. Личаківська, 175.

Контактна особа: Ярина Матвій, 097 777 30 09.

Серед традиційних гостей мер Львова Андрій Садовий.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 7 січня, 15.00; парафія Зіслання Святого Духа, вул.Коновальця, 105.

Контактна особа: о. Ярослав Рохман 067 705 52 97, Іван Харук 097 933 67 64.

З кожним роком Різдвяне свято стає дедалі більшим в Україні: 900 запрошених в Києві та ще 500 в Україні; привітання бідних на Майдані на Новий рік; 4 святкових обіди для безхатченків: 2 у Києві, у Львові та Івано-Франківську; 4 свята у будинках для людей літнього віку; 1 свято для дітей; подарунки для дитячого центру в Слов’янську «Паруса надії».

Вже цього року на обіді у світі: 181 тис. людей (у минулому році 168 тис.) у 78 країнах на всіх континентах; в 516 населених пунктах в Африці; 362 в Італії (235 — в Римі), 148 у Європі; 118 в Америці; 59 в Азії.

"Православіє в Україні"