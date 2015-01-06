Как нам участвовать в Таинстве Рождества Христова? - наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

«Тайна сия велика есть…» – говорит святитель Григорий Нисский. Действительно, не хватает силы возвестить то, что хотелось бы сказать о сегодняшнем дне.

Это великий и радостный день. То, что было предвозвещено через пророков, сегодня сбылось.

Человечество сподобилось великой чести, ибо Господь, не переставая быть Богом, рождается от Пречистой Девы и возводит нас в то достоинство, которое было нам обещано.

Мы смогли дважды убедиться в великой Тайне Боговоплощения.

Ангелы воспели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2,14). Небеса открылись, чтобы мы в своё время взошли на духовную высоту и сделались наследниками Царства Небесного.

Но также было и второе свидетельство – от людей, потому что, если бы благовествовали только Ангелы, было бы несправедливо, т.к. свидетельство о Богочеловеке мы должны услышать и от человека…

Рождество Христово принесло в мир новую эпоху человеческой жизни. Когда люди воспринимают Бога, то Христос рождается в их душе и постоянно прибывает с ними на протяжении всех жизненных обстоятельств и воскрешает в духовном обновлении.

Как нам участвовать в Таинстве Рождества Христова? Мы можем принести всего себя. Наше сердце пускай будет теми вифлеемскими яслями, в которых возлежит Богомладенец.

Когда человек приходит в Церковь, где совершаются Божественные Таинства, то через человека, священнослужителя, он встречается с Богом, приносит Ему дар покаяния, смирения и получает прощение и очищение от своих грехов. Таким образом, мы можем быть соучастниками этого события.

Родился не просто человек, а Богочеловек, сотворивший мир и сегодня спасающий его. Ангелы и святая Церковь возвещают нам: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Однако мы сегодня не видим в этом лукавом мире мира. Но мир Христов существует в Его Церкви, в сердце истинного христианина…

Человек становится небожителем, когда исполняет заповеди Божии, ибо возвращается в то прежнее состояние, от которого был отлучен.

Мы сегодня приходим к вертепу, яслям и поклоняемся Богу, Который стал Человеком, радуясь этому великому торжеству. Возблагодарим и Пречистую Деву Марию, Которая стала «Честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим», за величайшую милость материнской любви, ибо Она удостоила нас через Рождество Своего Сына стать детьми Божиими.

Пускай благословенный мир, мир Неба водворится в каждое человеческое сердце на земле и Богомладенец всегда благословляет нас той великой радостью и милостью, которые Он уготовал любящим Его. С праздником!

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