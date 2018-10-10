Известный греческий библеист прибыл в Украину, чтобы ознакомиться с системой богословского образования

Киевскую духовную академию и семинарию 9 октября посетил президент Всемирной конференции ассоциаций богословских институтов и педагогов профессор Петрос Вассилиадис, известный греческий библеист.

Как сообщает пресс-служба КДА, в академии гостя встречал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр. Стороны обсудили вопросы и планы взаимного сотрудничества.

Профессор Вассилиадис находится в Украине для ознакомления с системой богословского образования Украинской Православной Церкви. Кроме встреч с руководством Академии предусматриваются лекции перед студентами Киевской и Почаевской духовных семинарий.

Господин Вассилиадис стремится систематизировать работу православных учебных заведений Православных Церквей.