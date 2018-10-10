Иконописная школа преподобного Алипия Печерского при Кафедральном соборе УПЦ начала новый учебный год

В субботу, 6 октября, начался учебный год иконописной школы в честь преподобного Алипия Печерского.

В этот день по благословению епископа Бородянского Варсонофия в Андрее-Владимирском храме на месте строительства Кафедрального собора г. Киева для учащихся иконописной школы был совершен молебен перед началом обучения. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Молебен совершал протоиерей Павел Белый, директор Духовно-просветительского центра Кафедрального собора УПЦ. Ученики школы молитвенно просили Господа даровать совершенствования художественных навыков и развития таланта иконописи.

После молебна священник обратился ко всем со словом приветствия и наставления. В проповеди отец Павел акцентировал внимание учащихся на том, что Господь как Творец всего, Своим примером призывает каждого человека быть творцом нового и прекрасного.

Учебная программа школы предусматривает изучение: академического рисунка, иконописной практики, теории Закона Божьего, теории иконописи и иконологии.

В школе преподаются правила написания канонической иконы темперной техникой и золочения икон сусальным золотом. В школу принимаются учащиеся, которые имеют хотябы базовые навыки рисунка.

В этом году нового набора в школу не происходило. Однако освободилось три вакантных места для обучения.