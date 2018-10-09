В Горловке прошла панихида по погибшими детьми, которые подорвались на мине

В понедельник, 8 октября, митрополит Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в нижнем храме Богоявленского кафедрального собора в честь Новомучеников и исповедников Русской Церкви, а после Литургии — панихиду по погибшим горловскими школьниками.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Перед панихидой по погибшим 9 дней назад детьми — их имена: Кирилл Коробков (12 лет), Андрей Максименко (13 лет), Виталий Бербинов (13 лет) — владыка призвал молиться за всех погибших на Донбассе.

«У меня нет волшебных слов, которые можно сказать, и родители перестанут скорбеть. Если бы такие слова были, я бы их обязательно сказал. Но христиане — это люди, которые знают, что земная жизнь со смертью не оканчивается, она имеет продолжение в вечности. Мы об этом свидетельствуем, когда собираемся вместе и молимся об усопших... Мне хотелось бы сказать родителям, что наша молитва — это выражение искреннего сочувствия и любви к вам. Вы не одни, мы все вместе. Мы не только в девятый и сороковой, но и каждый день будем молиться о ваших детях, которые, я уверен, сейчас у Престола Божия молятся о нас с вами. Будем молиться и обо всех, кто погиб на этой войне. Царствие им Небесное», — обратился к присутствующим митрополит Митрофан.

30 сентября 2018 года четверо детей отправились исследовать заброшенный дом в серой зоне между посёлком Бессарабка и Майорским блокпостом. Проходя по тропе, они подорвались на противопехотной осколочной мине. Трое погибли на месте, один был ранен.