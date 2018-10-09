Документальный фильм о Киево-Печерской лавре получил престижную международную награду

Документальный проект «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия», созданный телеканалом «Интер» при поддержке УПЦ и в частности Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, удостоен награды VIII Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «Интер».

Документальный проект рассказывает о тысячелетней истории Киево-Печерской лавры, о судьбе обители в ХХ в., в эпоху суровых испытаний, и о ее возрождении после возобновления здесь монашеского служения 30 лет назад.

Как отмечается, для съемочной группы «Интера» Киево-Печерская лавра открыла свои двери и показала то, что обычно скрыто от посторонних глаз.

«Я поздравляю съемочную группу и всех причастных к проекту, – сказал главный редактор канала «Интер», один из авторов проекта Антон Никитин. — Конечно, мы не ради наград работаем. Но достойная оценка работы мотивирует на дальнейшие свершения, творческий поиск и реализацию новых замыслов... В нем (ред. – документальном фильме) мы рассказывали о тысячелетней традиции лаврского монашества, которая стала основой монашества на огромной территории канонической Русской православной церкви. И в этой традиции – истоки нашей культуры, духовной жизни, нашей цивилизации. Мы сделали фильм, наполненный историческим смыслом, не потерявшим своей актуальности. Этот проект – о современности, хотя отсыл в нем идет в тысячелетнюю историю. О том, кто мы есть на самом деле, и о нашем великом духовном наследии».

«ТЭФИ-Содружество» проводится ежегодно. В этом году фестиваль проходил с 4 по 7 октября в Ташкенте, Республика Узбекистан. Его тема – «Образ Родины: время, место, судьба». На фестивале были представлены работы из 12 государств.