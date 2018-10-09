В Совете Европы состоялось мероприятие, посвященное 1030-летию Крещения Руси

Во вторник, 9 октября, в Страсбурге в Совете Европы состоялось мероприятие, посвященное 1030-летию Крещения Киевской Руси.

Делегацию Украинской Православной Церкви возглавил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Мероприятие началось видео-приветствием Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Со вступительным словом ко всем присутствующим обратился епископ Виктор. «Искренне приветствую всех на сегодняшнем праздничном мероприятии, которое проходит в стенах Совета Европы и посвящено празднованию в 2018 году 1030-й годовщины Крещения Киевской Руси, наследницей которой является наше государство Украина.

День Крещения Киевской Руси в нашей стране отмечают как особую дату и в церковном, и в гражданском календаре. Светской историографии трудно не заметить важность этого события, как бы оно не оценивалась с точки зрения разных перспектив. Славянские народы, приняв христианство, вошли в семью европейских народов и смогли приобщиться к достижениям европейской культуры. Именно Крещение Киевской Руси стало основой ее государственности. Под влиянием христианства постепенно произошла коренная смена мировоззрения и мировосприятия населения Древнерусского государства.

Празднуя это радостное событие, которое также оставило заметный след в истории всей Европы, мы хотим поделиться красивыми страницами нашего христианского бытия со всеми вами», — отметил владыка Виктор.

Далее слово было предоставлено вице-спикерк Парламента Болгарии Валерию Жаблянову, народному депутату Украины, члену украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Вадиму Новинскому. В мероприятии приняли участие дипломаты Постоянного Представительства Украины при Совете Европы, представители дипломатического корпуса стран-членов Совета Европы, настоятель храма Всех святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых), священнослужители и приглашенные гости.

После официальных выступлений все присутствующие имели возможность ознакомиться с выставкой экспонатов, иллюстрирующих духовное наследие Киевской державы, которую представила председатель Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик). Далее прозвучали традиционные украинские песнопения в исполнении академического хора Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Леонтия (Тупкало). В завершение с концертной программой выступил победитель телевизионного конкурса «Голос страны-2017» протоиерей Александр Клименко.

Завершилось мероприятие теплым общением всех гостей и участников.