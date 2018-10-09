В Испании прославили более 200 христианских святых

Более 200 христианских святых, подвизавшихся в Испании и Португалии, прославили 7 октября в испанской Сарагосе.

За основу прославления был взят месяцеслов, составленный настоятелем храма святой Марии Магдалины в Мадриде протоиереем Андреем Кордочкиным, сообщает сайт журнала "Фома" со ссылкой на Корсунскую епархию.

Решение о прославлении иберийских святых было принято Ассамблеей православных епископов Испании и Португалии 20 апреля 2018 года. 7 октября торжественное прославление состоялось за Литургией на приходе Успения Пресвятой Богородицы Румынской Православной Церкви в испанской Сарагосе.

В список включено более 200 имен древних святых, празднование которых будет совершаться ежегодно в воскресенье накануне 12 октября — празднования Пресвятой Богородицы Пилар — национального праздника Испании.

Прославление древних иберийских святых возглавил митрополит Западноевропейский и Средиземноморский Иосиф (Румынская Православная Церковь).