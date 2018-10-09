В Стамбуле идет заседание синода Константинопольского патриархата

В Стамбуле во вторник открылось заседание синода Константинопольского патриархата, на котором, возможно, будет рассмотрен вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Священный синод начал работать этим утром, - сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на пресс-службу патриархата.

Как ожидается, заседание продлится три дня - по 11 октября. О вопросах, вынесенных на обсуждение официально не сообщается. "Повестка ежемесячных заседаний никогда не раскрывается для средств массовой информации", - пояснили в пресс-службе.