В Стамбуле идет заседание синода Константинопольского патриархата
18:13, 09 октября 2018Православие
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Храм святого Георгия в Стамбуле / getyourguide.ru
В Стамбуле во вторник открылось заседание синода Константинопольского патриархата, на котором, возможно, будет рассмотрен вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви.
Священный синод начал работать этим утром, - сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на пресс-службу патриархата.
Как ожидается, заседание продлится три дня - по 11 октября. О вопросах, вынесенных на обсуждение официально не сообщается. "Повестка ежемесячных заседаний никогда не раскрывается для средств массовой информации", - пояснили в пресс-службе.
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