В Киево-Печерской лавре презентовали уникальный альбом с видами монастыря в разное время года

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 9 октября состоялась презентация альбомного издания «Лавра. Четыре сезона».

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", альбом вышел на трех языках - украинском, русском и английском. В альбом вошли работы пяти фотографов.

«Издание можно найти в иконной лавке. Я хотел бы подарить его нашей библиотеке (лаврской - ред.), высшим учебным заведениям нашего государства, чтобы люди знали, что такое архитектура Киево-Печерской лавры, что такое Музей истории этой святыни...

Для меня это большая радость и большая честь, потому что я хочу, чтобы во всем мире знали о монастыре и о нашем государстве, о нашем боголюбивом народе», - сказал наместник Лавры митрополит Павел.

Анастасия Белоусова, автор текстов, рассказала о главной идее альбома.

«Мы изначально хотели сделать просто фотоальбом, показать четыре сезона Лавры, показать виды и красоты Лавры весной, зимой, летом и осенью. Мы решили добавить что-то необычное и не только историю каждого храма, но и архитектурные особенности и мы эту информацию вложили в подписи под фотографиями. Есть полный цикл богослужений в фотоматериале. Также в фотоматериале есть послушание - это то, чего не видит никто, кроме владыки и монахов. Это тайное и сакральное мы показали всему миру. Также мы вложили в альбом мнения монахов, сделали специальные портретные фото тех, кто около 20 лет подвизается в Лавре и взяли их интересные изречения за последние четыре года. В одной книге мы поместили четыре идеи», - сказала Анастасия Белоусова.

Она также рассказала об особенностях подготовки альбома.

«Мы готовили альбом около двух лет. Материалы собирались около четырех лет, из архивов, которые поднимали. Сложность была в том, что тысячелетнюю историю Лавры, каждого храма, нужно было вместить на одной странице, это было очень трудно. Я понимала, какую ответственность несу перед святой обителью, перед монахами... Но это было очень интересно», - подчеркнула автор текста.

Художественный редактор альбома Дмитрий Гораш рассказал, что портреты братии - в черном на черном фоне - были избраны «чтобы достичь минимализма и визуального стиля. [...] Хотелось живой, жанровой фотографии, а не протокольной, как в календарях, хотелось показать историю в одном фото».

Альбом, тираж которого 3 тысячи, экземпляров вышел в свет в издательстве «Феникс».

Как рассказал митрополит Павел, средства от продажи издания пойдут на благотворительность - в помощь детским домам, больницам и на реставрационные работы Лавры.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".