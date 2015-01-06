В храме Рождества Христова Киево-Печерской лавры отреставрирован иконостас. Отныне у посетителей Дальних пещер обители вновь появилась возможность увидеть в подземной церкви старинный чеканный из меди позолоченный иконостас с элементами стиля рококо.

Освящение отреставрированного иконостаса совершил наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в присутствии блюстителя Дальних пещер архимандрита Дамиана, сообщает lavra.ua.

Теперь в Великий престольный праздник обители каждый сможет прославить Богомладенца у древнего храма в честь Его Рождества.