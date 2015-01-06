Рождественское послание главы УПЦ КП патриарха Филарета (укр.)

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям,

чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви

Київського Патріархату

Дорогі браття і сестри!

Христос народився! Славімо Його!

З великою радістю і духовним піднесенням святкує Церква Христова Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Що означає для нас ця подія? З того часу, коли перші люди порушили заповідь Божу, не повірили Йому, а повірили дияволу, в людську природу ввійшов гріх, тобто зло і смерть. Люди перестали спілкуватися з Богом, і Бог став для нас невидимим. Почалась жорстока боротьба між добром і злом у самій людині, а також між людьми і народами. Людська природа, хоча і не перестала бути доброю, але пошкодилася гріхом, затьмарився людський розум і серце стало жорстоким. Люди помирали як духовно, так і тілесно. Ніхто, крім Бога, не міг спасти людину від цього зла.

Син Божий зійшов на землю, щоб визволити людський рід від гріха і смерті. Що означає: Бог зійшов на землю? Це означає, що Син Божий став людиною, такою людиною, як усі ми, крім гріха. Він, будучи Богом і не змінюючись Божеством, народився від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа, тобто не від похоті чоловіка, а дією Святого Духа, тому народжене у Вифлеємі дитя – святе. Так відбулося втілення Сина Божого. Ось цю подію ми святкуємо уже понад 2000 років.

Син Божий не просто наблизився до людини, а ототожнився з нею, Сам став людиною. Він сприйняв тлінне тіло, тобто смерте, яке зростало за законом природи, втомлювалося, відчувало голод і спрагу, страждало і підлягало смерті. Тобто людська природа Сина Божого – Господа нашого Ісуса Христа – ні в чому не відрізнялася від нас, крім гріха. І для чого все це сталося? Для того, щоб визволити нас від гріха і від смерті, щоб ми не страждали вічно, щоб подолати смерть і з’єднати після воскресіння душу з тілом.

Пояснюючи зміст боговтілення, святий Іоан Богослов говорить: «Життя явилось, і ми (ученики Христові) бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було у Отця і явилось нам» (1 Ін. 1: 2). Святий апостол і євангелист Іоан Богослов ніби так говорить, що боговтілення – це не людська фантазія, а реальність, істина; і ми бачили і свідчимо про це.

Ми співаємо славу Богу, бо у втіленні Сина Божого відкриваються всі глибини премудрості Божої. Тільки вона й могла знайти засіб для нашого визволення від гріха, від усякого зла і особливо від смерті. Господь Ісус Христос, визволивши нас від гріха і смерті, примирив людей з Богом. Апостол Павло про це говорить так: «В Ісусі Христі Бог примирив із Собою світ, не ставлячи людям в провину злочинів їхніх, і дав нам слово примирення» (2 Кор. 5: 19).

Різдвяної ночі ангели заспівали: «На землі мир». Той, Хто народився у Вифлеємі, скаже напередодні Своїх страждань: «Мир залишаю вам, мир Мій даю вам» (Ін. 14: 27). І якщо тепер немає зовнішнього миру, і на Сході України триває неоголошена війна, і люди ворогують між собою, то це тому, що християни не сприймають миру Христового, не хочуть жити по правді, говорять на весь світ неправду.

Господь Ісус Христос назвав основним закон Його Божественного вчення любов. У Своїй особі Він явив зразок любові і заповідав нам наслідувати Його. Він сказав: «Це є заповідь Моя, щоб ви любили один одного, як Я полюбив вас» (Ін. 15: 12). Якщо серед людей пануватиме добра воля, а не зла, якщо люди будуть турбуватися не стільки про себе, скільки про своїх ближніх, тоді вони зрозуміють, що любов – це те дорогоцінне багатство, яке піде з нами у вічність. Вони будуть насолоджуватися блаженством вже в земному житті і перейдуть з ним у життя вічне.

У теперішній час у нас одна думка і одне бажання – щоб в Україні утвердився мир, але не будь-який мир, тобто мир несправедливий, мир в неволі і рабстві. Прагнення до миру не заперечує рішучості захищати свою землю, свою Батьківщину від іноплемінників і своїх внутрішніх ворогів. У різдвяні дні, коли небесне благовістя про мир по-особливому сприймається серцем, коли ангельська пісня про благовоління Боже до людей переможно лунає в наших храмах і слова «з нами Бог» наповнюють радістю наші душі, – помолимось Господу – щоб Він дарував нам перемогу над видимими і невидимими ворогами і мир в Україні і в усьому світі.

Якщо ми віримо, що з нами Бог, і сповідуємо народження Сина Божого у Вифлеємі для спасіння роду людського від усякого зла, від гріха і смерті, то невже Він не приведе нас до кращого майбутнього?! Нам треба для цього покаятися в гріхах і беззаконнях і бути справжніми християнами. А ознаки відродження духовності в народі ми бачимо в любові до України і в жертовності народу. Це – ознака любові до ближніх. Церква закликає всіх християн, всіх людей доброї волі робити все можливе для відродження і для миру в усьому світі.

Дорогі браття і сестри! Пам’ятаймо, для чого Син Божий народився від Пресвятої Діви у Вифлеємській печері! А я сердечно вітаю з великим святом Різдва Христового та Новим Роком всю українську паству Київського Патріархату, наших братів і сестер Московського Патріархату, всіх християн України, а також українців в Америці і Канаді, в Європі, Азії і Австралії і по всьому світу. Сердечно вітаю з Різдвом Христовим і Новим Роком Президента України Петра Порошенка, Український уряд, Верховну Раду, Українські Збройні сили, добровольчі батальйони, які захищають українську землю на Донбасі, і весь український народ.

Нехай Христос Спаситель, Який народився у Вифлеємі, наповнить наші серця радістю і світлом. Нехай в Новому році мир і благословення Боже перебувають на Україні і на кожному, хто чинить правду і добро. Не забуваймо, що Бог є любов, і ця любов привела Його у Вифлеємську печеру і на Голгофський хрест.

Христос народився! Славімо Його!

Філарет,

Патріарх Київський

і всієї Руси-України

Різдво Христове

2014 / 2015 р.

м. Київ