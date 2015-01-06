Рождественское послание Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Рождественское послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашеству и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

«Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите»

(ирмос 1-й песни Рождественского канона)

Боголюбивые архипастыри и пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры и все верные нашей Украинской Православной Церкви! Сердечно поздравляю всех Вас с великим мироспасительным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В эти святые дни мы с любовью и благоговением вспоминаем Вифлеемскую пещеру и рождение в ней Сына Божия, ставшего через это Сыном Человеческим.

В убогой Вифлеемской пещере совершилось то, чего на протяжении многих тысячелетий с нетерпением ожидали лучшие сыны и дочери рода человеческого. Надежда на пришествие в мир Мессии воодушевляла все человечество, несущее тяжелое бремя последствия греха. Память о пришествии в мир «Семени Жены», которое поразит голову древнего змия — диавола (Быт. 3,15), бережно хранилось в человеческих племенах на протяжении всей истории. И хотя представления людей об этом выражались порой в самых искаженных формах, но суть победы «Семени Жены» над силами зла везде сохранялась.

И вот совершилась «великая благочестия Тайна: Бог явился во плоти» (1Тим. 3,16). Вифлеемская пещера озарилась светом Божества, ибо в ней родился Истинный Бог. Истинный Бог пришел в мир в образе Истинного Человека.

Блаженны очи, видевшие Пречистую Деву Марию, нежно, с материнской любовью, повивающую Богомладенца Христа и полагающую Его в ясли (Лк. 2,7).

Блаженны уши, слышавшие пение Ангелов, восхвалявших пришествие в мир Сына Божия и принесшего человечеству мир и Божие благоволение (Лк. 2,14).

Блаженны руки, принесшие Богомладенцу Христу ладан, золото и смирну (Мф. 2,11) — дары, которые возвестили человечеству о том, что в мир пришел Первосвященник грядущих благ (Евр. 9,11), Царь царей (Откр. 17,14), Который, за грехи человеческие принесет в жертву Богу Самого Себя (Евр. 9,28).

Замечательным является и то, что Сын Божий взял для Себя одеяние плоти не от знатных и сильных людей мира сего, но от простой, чистой и непорочной Девы, душа Которой горела пламенем любви к Своему Творцу. Этим Господь показывает, что Он пришел в мир не для того, чтобы воспользоваться услугами и достижения человечества, а для того, чтобы человечеству послужить и помочь достигнуть потерянного рая.

Человек, помни об этом и постарайся наполнить свою жизнь благодарной любовью к своему Спасителю. Подчини свой ум и свою волю Тому, Кто тебя создал, искупил и непрестанно о тебе промышляет. Старайся изучать и познавать законы Христовы и исполняй их, ибо в них счастье твоей жизни и жизни всякого человека, странствующего по стезям земного бытия (Пс. 118,1). Если ты, человек, изобретаешь законы для земной жизни, внимательно смотри, чтобы они были согласны с законами Бога. Если будет не так, то если и вся земля будет тебе рукоплескать и хвалить твои законы, как самые возвышенные и гуманные, от твоих законов будет пахнуть тлением и они принесут тебе смерть, ибо жизнь человека не в хитросплетениях мудрости человеческой, а в простоте Божественной воли (Пс. 29,6).

Праздник Рождества Христова напоминает нам о Тайне пришествия на землю Сына Божия и несет мир и Божие благоволение в дом и сердце каждого человека. Мы просим Господа, чтобы Он оградил нас миром, чтобы у нас перестала литься человеческая кровь, чтобы перестали гибнуть наши воины и мирные люди. Мы молим Господа о милости к нам, грешным, чтобы Господь благословил миром нашу Церковь и весь наш украинский народ.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова. Желаю всем здоровья и Божия благословения. Пусть Вифлеемская звезда ведет нас ко Христу, простирающему Свою Божественную любовь ко всякому человеку и постоянно призывающему нас к Себе святыми словами: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11,28). Только во Христе мы найдем спокойствие и мир. И Христу Родившемуся, нашему Богу и Спасителю, от нас, благодарных детей Его, — слава, честь и поклонение сегодня и во вся веки. Аминь.

Смиренный ОНУФРИЙ

Митрополит Киевский и всея Украины

Рождество Христово

2014/2015

г. Киев