В УПЦ открыли сбор продуктов и вещей первой необходимости для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне

В Украинской Православной Церкви открыли сбор продуктов и вещей первой необходимости для пострадавших от взрывов на военных складах в Ичне.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и пресс-службу Нежинской епархии.

Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент благословил совершить во всех соборных храмах епархии молебны святителю Николаю.

Также в УПЦ организуют приюты для людей, пострадавших и пункты питания в монастырях и храмах Нежинской епархии.

Помощь в натуральном виде принимается в Николаевском соборе Нежина, по адресу ул. Гоголя, 1 с 7.00 до 21.00.

Реквизиты для материальной помощи - на странице главы Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова в Фейсбук.

* Ночью 9 октября, в 3.30 на 6-м военном арсенале возле города Ичня, на Черниговщине начались взрывы. В связи со взрывами по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Взрывами на военных складах охвачено 10% территории. Взрывы произошли в четырех местах. Сейчас они продолжаются, территория задымленная, что затрудняет ликвидацию чрезвычайной ситуации.