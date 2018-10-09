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На Волыни состоится первый фестиваль воскресных школ “Покров”

06:19, 09 октября 2018
Православие
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В программе фестиваля семейный квест и конкурс творческих работ / pravmir.ru

Фестиваль состоится 14 октября в Луцке, во дворе Волынской духовной семинарии, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

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В программе фестиваля: мастер-классы, показательные выступления, захватывающее представление, казацкое угощение со сладостями, семейный квест и конкурс творческих работ.

Подробнее можно узнать здесь.

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