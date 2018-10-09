На Волыни состоится первый фестиваль воскресных школ “Покров”
06:19, 09 октября 2018Православие
1332 0
В программе фестиваля семейный квест и конкурс творческих работ / pravmir.ru
Волынская епархия УПЦ приглашает на первый фестиваль воскресных школ “Покров”.
Фестиваль состоится 14 октября в Луцке, во дворе Волынской духовной семинарии, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.
В программе фестиваля: мастер-классы, показательные выступления, захватывающее представление, казацкое угощение со сладостями, семейный квест и конкурс творческих работ.
Подробнее можно узнать здесь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter