На Волыни состоится первый фестиваль воскресных школ “Покров”

Волынская епархия УПЦ приглашает на первый фестиваль воскресных школ “Покров”. Фестиваль состоится 14 октября в Луцке, во дворе Волынской духовной семинарии, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ. В программе фестиваля: мастер-классы, показательные выступления, захватывающее представление, казацкое угощение со сладостями, семейный квест и конкурс творческих работ. Подробнее можно узнать здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter