Православная молодежь Одессы передала в интернат новую зимнюю одежду
02:12, 09 октября 2018Православие
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Православная молодежь Одессы передала воспитанникам школы-интерната новую зимнюю одежду и сладости / eparhiya.od.ua
В понедельник, 8 октября, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря во главе с его руководителем протоиереем Иоанном Скалозубом посетили детей Михайловской школы-интернат, которая находится в селе Михайловка Саратского района Одесской области.
После молебна в интернат передали новую зимнюю одежду. Для детей интерната были куплены : зимние пуховики для девочек, кожаные куртки для мальчиков, футболки, свитера, рубашки и сладости, сообщает "Православная Одесса".
В данный момент в Михайловской школе-интернат находится 80 детей от 6 до 16 лет.
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