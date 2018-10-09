Православная молодежь Одессы передала в интернат новую зимнюю одежду

В понедельник, 8 октября, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря во главе с его руководителем протоиереем Иоанном Скалозубом посетили детей Михайловской школы-интернат, которая находится в селе Михайловка Саратского района Одесской области.

После молебна в интернат передали новую зимнюю одежду. Для детей интерната были куплены : зимние пуховики для девочек, кожаные куртки для мальчиков, футболки, свитера, рубашки и сладости, сообщает "Православная Одесса".

В данный момент в Михайловской школе-интернат находится 80 детей от 6 до 16 лет.