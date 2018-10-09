Православные Латвии встретили икону Пресвятой Богородицы «Знамение»

В понедельник, 8 октября, духовенство и верующие Латвийской Православной Церкви в Рижском Свято-Троице-Сергиевом женском монастыре торжественно встретили Курско-Коренную икону Пресвятой Богородицы «Знамение».

Впервые Латвию, город Ригу, Рижский кафедральный собор и Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь посетил Курско-Коренной образ Пресвятой Богородицы, сообщает официальный сайт ЛПЦ.

От монастырских ворот Курско-Коренная икона крестным ходом была обнесена по территории обители, после чего занесена в монастырский храм прп. Сергия Радонежского, где была совершена Божественная литургия Архиерейским служением.

На сугубой ектении были провозглашены особые прошения о единстве Святого Православия и прошения о мире в Украине.

После богослужения и поклонения верующих иконе Курско-Коренной образ Пресвятой Богородицы был торжественно отправлен в Рижский кафедральный собор Рождества Христова, где его ожидали многочисленные паломники и верующие.

Курско-Коренная икона Божией Матери «Знамение» пробудет в Латвии до 10 октября. Каждый день перед образом между уставными богослужениями совершаются молебны с пением канона и акафиста.