На Одесчине православные прошли 10 км с молитвой о мире в Украине

В воскресенье, 7 октября, в городе Татарбунары Одесской области прошел общегородской крестный ход с чудотворной иконой святителя Николая, храмовой иконой Успения Пресвятой Богородицы и ковчегом с частицами мощей святых угодников находящихся в Свято-Успенском храме.

В крестном ходе приняли участие духовенство благочиния, воспитанники воскресных школ "Радуга" и "Преображение", прихожане храма и все желающие, сообщает "Православная Одесса".

Во время крестного хода протяженностью более 10 километров, проходящего по городским улицам, духовенство, дети и верующие возносили молитвы о мире и стабильности в Украине, а также молились о прекращении нестроений в Церкви Христовой.