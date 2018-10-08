На Одесчине православные прошли 10 км с молитвой о мире в Украине
21:19, 08 октября 2018Православие
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В Татарбунарах прошел общегородской крестный ход / eparhiya.od.ua
В воскресенье, 7 октября, в городе Татарбунары Одесской области прошел общегородской крестный ход с чудотворной иконой святителя Николая, храмовой иконой Успения Пресвятой Богородицы и ковчегом с частицами мощей святых угодников находящихся в Свято-Успенском храме.
В крестном ходе приняли участие духовенство благочиния, воспитанники воскресных школ "Радуга" и "Преображение", прихожане храма и все желающие, сообщает "Православная Одесса".
Во время крестного хода протяженностью более 10 километров, проходящего по городским улицам, духовенство, дети и верующие возносили молитвы о мире и стабильности в Украине, а также молились о прекращении нестроений в Церкви Христовой.
На Одесчине православные прошли 10 км с молитвой о мире в Украине / eparhiya.od.ua
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