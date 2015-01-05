В РПЦ говорят о том, что Патриарх Кирилл может посетить Украину в 2015 году

В Русской Православной Церкви не исключают возможности посещения патриархом Кириллом Украины в 2015 году, а также надеются, что именно наступивший год сможет примирить народы обеих стран, заявил в интервью РИА Новости руководитель патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

В 2015 году исполняется 1 000 лет со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира.

В частности, в Москве на Воробьевых горах к 28 июля — дню крещения Руси, планируется установить памятник князю Владимиру.

Отвечая на вопрос, не планирует ли патриарх Кирилл посетить в дни торжеств и Украину, Александр Волков отметил, что такая вероятность не исключается.

"Поживем — увидим. Патриарх отмечал, что для него сильной болью стало то, что в 2014 году он был лишен возможности посетить Украину. Святейший привык посещать епархии Украины, молиться вместе со своей украинской паствой, которая всегда встречала его с радостью и слезами на глазах. Понятно, что в силу текущего положения вещей говорить о чем-то конкретном сейчас преждевременно. Но мы молимся Богу о том, чтобы в обозримой перспективе Патриарх смог вновь приехать к своей украинской пастве", — сказал Александр Волков.

По мнению представителя РПЦ, грядущие торжества могут способствовать и примирению народов России и Украины.

"Вся Русская Церковь рассчитывает на то, что это празднование станет началом собирания камней на Украине. Потому что невозможно находиться в том чудовищном противостоянии и ненависти по отношению друг ко другу, когда наши народы вспоминают 1000-летие со дня кончины святого", — подчеркнул собеседник агентства.

Александр Волков также напомнил, что хотят того политики Украины или нет, но личность князя Владимира как "фигуру, объединяющую наши страны", из учебников истории вычеркнуть "невозможно". Как и невозможно, по мнению руководителя патриаршей пресс-службы, "забыть и то, что мы вспоминаем тысячу лет нашей совместной братской жизни".

РИА Новости