В Киево-Печерской лавре попрощались с украинским баскетболистом Григорием Хижняком

В понедельник, 8 октября, в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры попрощались с украинским баскетболистом Григорием Хижняком.

Отпевание знаменитого украинского баскетболиста, бывшего игрока сборной Украины по баскетболу Григория Хижняка возглавил уставщик монастыря архимандрит Поликарп, сообщается на сайте обители.

Накануне вечером после того, как гроб с телом почившего был доставлен в Лавру, Наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии монастыря совершил заупокойную литию по рабу Божьему Григорию.

Перед отпеванием отец Поликарп рассказал о жизненном пути усопшего, отметив: «Он непрестанно находился в храме, все свободное время старался посвятить молитве. Это тяжелая утрата не только для родных и близких, но и для всех нас. Григорий останется для каждого из нас в памяти как человек добрый, скромный, отзывчивый, как человек, с которым можно было побеседовать и попросить совета. Пусть Господь упокоит его душу и примет в селения праведных, где все святые Его почивают!»

Григорий Хижняк скончался на 45-м году жизни, был постоянным прихожанином Киево-Печерской лавры и других православных храмов города Киева. Он родился 16 июля 1974 года в городе Николаеве, являлся одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000 годов. Играл за сборную Украины на двух чемпионатах Европы в 1997 и 2003 году. По окончании карьеры игрока стал тренером дубля команды «ДнепрАзот». С сезона 2011-2012 годов работал директором по маркетингу киевского баскетбольного клуба «Будивельник».