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В Киево-Печерской лавре попрощались с украинским баскетболистом Григорием Хижняком

20:09, 08 октября 2018
Православие
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Григорий Хижняк умер на 45-м году жизни / lavra.ua

В понедельник, 8 октября, в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры попрощались с украинским баскетболистом Григорием Хижняком.

Отпевание знаменитого украинского баскетболиста, бывшего игрока сборной Украины по баскетболу Григория Хижняка возглавил уставщик монастыря архимандрит Поликарп, сообщается на сайте обители.

/ lavra.ua

Накануне вечером после того, как гроб с телом почившего был доставлен в Лавру, Наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии монастыря совершил заупокойную литию по рабу Божьему Григорию.

/ lavra.ua

Перед отпеванием отец Поликарп рассказал о жизненном пути усопшего, отметив: «Он непрестанно находился в храме, все свободное время старался посвятить молитве. Это тяжелая утрата не только для родных и близких, но и для всех нас. Григорий останется для каждого из нас в памяти как человек добрый, скромный, отзывчивый, как человек, с которым можно было побеседовать и попросить совета. Пусть Господь упокоит его душу и примет в селения праведных, где все святые Его почивают!»

Григорий Хижняк скончался на 45-м году жизни, был постоянным прихожанином Киево-Печерской лавры и других православных храмов города Киева. Он родился 16 июля 1974 года в городе Николаеве, являлся одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000 годов. Играл за сборную Украины на двух чемпионатах Европы в 1997 и 2003 году. По окончании карьеры игрока стал тренером дубля команды «ДнепрАзот». С сезона 2011-2012 годов работал директором по маркетингу киевского баскетбольного клуба «Будивельник».

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