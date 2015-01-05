Представители УАПЦ привезли военным в АТО три тонны гуманитарной помощи

Львовские священники привезли военным в зону АТО три тонны гуманитарной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского Деканата УАПЦ, гуманитарную помощь (теплая одежда и обувь, термобелье, продукты, консервы) пожертвовали верующие Львовщины.

Как отмечается в сообщении, владыка и священники передали пожертвования верующих военным в городах Артемовск, Константиновка, Волноваха, Мариуполь, Карловка, Северск, Лисичанск, Северодонецк Новоайдар, Счастье, Сватово. Также военным были переданы детские рисунки и ангелочки, которые были изготовлены львовскими школьниками.