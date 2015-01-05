Представители УАПЦ привезли военным в АТО три тонны гуманитарной помощи
17:44, 05 января 2015Православие
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Львовские священники привезли военным в зону АТО три тонны гуманитарной помощи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского Деканата УАПЦ, гуманитарную помощь (теплая одежда и обувь, термобелье, продукты, консервы) пожертвовали верующие Львовщины.
Как отмечается в сообщении, владыка и священники передали пожертвования верующих военным в городах Артемовск, Константиновка, Волноваха, Мариуполь, Карловка, Северск, Лисичанск, Северодонецк Новоайдар, Счастье, Сватово. Также военным были переданы детские рисунки и ангелочки, которые были изготовлены львовскими школьниками.
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