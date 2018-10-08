В Киеве открыли XVI Международный фестиваль православного кино «Покров»

В понедельник, 8 октября, в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко проходит церемония открытия XVI Международного фестиваля православного кино «Покров».

В этом году фестиваль «Покров» посвящен 30-летию возрождения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На главные призы фестиваля претендуют 70 фильмов из Украины, Беларуси, Грузии, Польши, Боснии и Герцеговины, Индии, Сербии, США и России в номинациях анимационного, короткометражного, документального и полнометражного кино.

В начале торжественного мероприятия собравшиеся увидят видеопоздравление Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, с благословения которого проходит православный кинофорум. Архипастырь поблагодарил организаторов и участников за участие в большом деле отображения в человеке здорового христианского образа.

Перед зрителями с приветствием выступит президент фестиваля «Покров» народный депутат Украины Андрей Деркач, который уже в 16-й раз объявил об открытии кинофорума.

После торжественной церемонии открытия зрителям будет предложена мировая премьера фильма «Ошибки неофита. Великий пост» (режиссер Виталий Любецкий, Студия во имя святого Иоанна Воина Свято-Елисаветинского монастыря, Беларусь, 2018).

Просмотры конкурсных работ будут организованы в киевском «Доме кино» (ул. Саксаганского, 6) 8 октября с 11:00 до 15:00, 9, 10 октября с 11.00 до 22.00, 11 октября с 11:00 до 16:00. Торжественное закрытие — 11 октября в 18:00.

Вход свободный. С подробным расписанием показов можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.