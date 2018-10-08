В Луцке после реставрации открыли Свято-Андреевский храм УПЦ

В Свято-Андреевском храме кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской города Луцка, 7 октября, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил совершил Божественную литургию.

Вместе с архиереем молились клирики собора и многочисленные верующие, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Свято-Андреевский храм отныне сможет полноценно принимать верующих людей. В нем был проведен существенный ремонт: утеплен пол, поставлены окна и выполнены другие работы для того, чтобы пребывание на Богослужении в этом храме стало максимально комфортным.