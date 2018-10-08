В Луцке после реставрации открыли Свято-Андреевский храм УПЦ
16:43, 08 октября 2018Православие
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Свято-Андреевский храм / volyn.church.ua
В Свято-Андреевском храме кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской города Луцка, 7 октября, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил совершил Божественную литургию.
Вместе с архиереем молились клирики собора и многочисленные верующие, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.
Свято-Андреевский храм отныне сможет полноценно принимать верующих людей. В нем был проведен существенный ремонт: утеплен пол, поставлены окна и выполнены другие работы для того, чтобы пребывание на Богослужении в этом храме стало максимально комфортным.
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