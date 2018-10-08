Митрополит Запорожский в день юриста напомнил, что справедливо применять законы можно лишь победив зло в своей душе

В день профессионального праздника, 8 октября, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука пожелал юристам успехов в работе и напомнил, что справедливо применять законы можно лишь победив зло в своей душе.

Текст поздравления обнародован на сайте Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«День юриста – дата, которую по праву могут отмечать не только все те, кто имеет диплом юриста, но и министры, депутаты, налоговые и трудовые инспекторы, так как каждый из них должен быть сведущ в юриспруденции», - отметил владыка Лука.

Вместе с тем митрополит Запорожский и Мелитопольский напомнил о миссии юристов.

«Независимо от специализации, требования к каждому из вас одинаковые: борясь с несправедливостью, а по сути, с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения закона, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых чувств, роднящих его с нечистыми духами. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения закона, о чем Церковь постоянно возносит свои молитвы», - сказал владыка Лука.