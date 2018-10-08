В Кропивницком в областной детской больнице священник причастил онкобольных пациентов

Руководитель епархиального отдела Благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Бобрик 6 октября совершил пастырский визит в областной детской больнице города Кропивницкий, где причастил 9 онкобольных маленьких пациентов Святых Христовых Таин.

В начале встречи священник Андрей рассказал о евангельском восприятии болезней, страданиях и боли, и заметил главную сущность и радость, которые несет христианство, что боль не будет длиться вечно, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

После беседы священник принял исповедь старших детей и вместе с меньшими причастил Святых Тела и Крови Господних. В завершение встречи священник пожелал малышам, чтобы Христос постоянно укреплял их в вере, надежде и любви, чтобы ощущение присутствия Бога вдохновляло на терпение, личную победу над злом и более быстрое выздоровление.