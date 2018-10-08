Преподобный Сергий Радонежский: жизнь святого в рисунках

Преподобный Сергий (в миру – Варфоломей) родился в 1314 году под Ростовом. Его родителями были благочестивые бояре Кирилл и Мария, которые воспитывали мальчика в христианской вере. Дни памяти – 18 июля и 8 октября.

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали обучаться грамоте, но она плохо давалась мальчику. Ему приходилось тяжело: родители переживали, учителя наказывали, а одноклассники попросту смеялись над ним.

Варфоломей усердно молился Богу о даровании ему разума. Однажды в лесу он встретил ангела в образе старца-монаха. Узнав о его печали, старец благословил мальчика и сказал, что теперь Варфоломей будет понимать книжное учение лучше других. Так и случилось.

После смерти родителей Варфоломей и его брат Стефан ушли в лес для пустынножительства. Они построили келлию и храм во имя Святой Троицы.

Не выдержав суровой жизни в глухом лесу, Стефан переходит в московский Богоявленский монас­тырь, а Варфоломей принимает постриг с именем Сергий. Позже слава о подвижнике собирает ок­оло него 12 иноков, и Преподобный становится игуменом. Так началась история великой Свято-Троицкой Сергиевой лавры, которая находится в Сергиевом Посаде и теперь известна во всем мире.

В то время Русская земля страдала от татарского ига. Великий князь Дмитрий Донской получает от преподобного Сергия благословение и двух иноков из обители в помощь в борьбе с врагом. Святой предсказывает победу русского войска в битве, которая и произошла на Куликовом поле.

Скончался преподобный Сергий в глубокой старости, завещав братии хранить душевную чистоту и страх перед Богом. Мощи святого находя­тся в Троицком соборе Лавры.

Преподобный Сергий Радонежский положил начало новой эпохи русского монашества. Его ученики основали множество монастырей и храмов, которые известны и по сей день.

Рисунки Екатерины Гавриловой.

"ФОМА"