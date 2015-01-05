Предстоятель УПЦ: И наше спасение, и наша благородство - только во Христе

4 января, в Неделю святых отец, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время Божественной литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры обратился к пастве со словами проповеди.

Блаженнейший владыка обратил внимание верующих на воскресное зачало, в котором святой евангелист Матфей изобразил родословную Иисуса Христа. «В этот день, - отметил Предстоятель, - Святая Церковь вспоминает прямых потомков Спасителя, и мы видим, что среди мужей упоминаются четыре женщины, далеко не примерного поведения».

Первая из них - Фамарь - жена Ира, сына Иуды - родоначальника рода Иудиного. После смерти мужа, она была выдана замуж за другого сына - Онана и также овдовела. Но родила двух детей от своего свекра, соблазнив его под видом блудницы, и в качестве будущего доказательства выпросила у него печать, пояс и жезл. Эти предметы она предъявила своему свекру, когда тот хотел казнить беременную невестку за блуд.

Следующая библейская женщина, о которой было упомянуто в воскресном Евангельском чтении - Раав или Рахава - иерихонская блудница, которая прятала двух посланцев Иисуса Навина, чем впоследствии сохранила жизнь своему роду при захвате евреями Иерихона. Согласно Ветхозаветному рассказу, затем Салмон, один из посланцев, женился на ней и у них родился сын Вооз.

Другая упомянутая женщина - Руфь - была язычницей. По словам Священного Писания, после смерти своего мужа она не оставила свекрови Ноеминь и пошла с ней в землю Иудейскую. Там встретил ее Вооз, полюбил за доброе сердце, и у них родился Овод, дед святого царя и пророка Давида.

Последняя из библейских женщин - Урина или Вирсавия - жена полководца Урии, которого царь Давид коварно отправил на верную смерть, чтобы взять Урину себе в жены. После этого греха царь Давид долго каялся, в результате чего им был написан всем известный пятидесятый псалом. Бог простил Давиду этот грех и послал ему с Вирсавией сына, Соломона, за время правления которого Израильское царство достигло расцвета и могущества.

«Почему в родословной Христа упоминаются именно эти женщины, - заметил Блаженнейший Онуфрий, - ведь в ветхозаветные времена было много и других, с более благородным происхождением и благочестивой поведением?».

Продолжая свою мысль, Его Блаженство подытожил: «Потому что именно через их жизнь Святой Дух показывает, что Спасителю не нужно наше благородное происхождение, Он Сам подарил нам силу быть благородными. Мы должны знать, что Спаситель пришел на землю, чтобы таких недостойных, грешных и униженных спасти. Не для знатных и праведников, которые считали, что не нуждаются в спасении, а именно ради нищих и грешников Спаситель принял на Себя человеческую плоть. И только во Христе - наша жизнь и наша надежда, наше спасение и наша благородство, и мы должны это помнить и быть Ему благодарными за это».

Завершая проповедь, Предстоятель призвал каждого молиться за весь свой род, без усмотрения о мере праведности предков.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви