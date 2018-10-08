На Черниговщине освятили Спасо-Преображенский храм
10:04, 08 октября 2018Православие
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На Черниговщине освятили храм / orthodox.cn.ua
Архиепископ Климент 7 октября освятил престол в Спасо-Преображенском храме в Ичне.
После освящения владыка совершил Божественную литургию, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
Архипастырь наградил почетного благочинного протоиерея Иоанна Ясенивку самой высокой богослужебной наградой – правом ношения второго креста с украшениями.
За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.
Архиепископ Климент поблагодарил всех, кто приобщился к делу реставрации храма, и с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви наградил благотворителя Валерия Вощевского орденом святителя Николая.
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