На Черниговщине освятили Спасо-Преображенский храм

Архиепископ Климент 7 октября освятил престол в Спасо-Преображенском храме в Ичне.

После освящения владыка совершил Божественную литургию, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Архипастырь наградил почетного благочинного протоиерея Иоанна Ясенивку самой высокой богослужебной наградой – правом ношения второго креста с украшениями.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Архиепископ Климент поблагодарил всех, кто приобщился к делу реставрации храма, и с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви наградил благотворителя Валерия Вощевского орденом святителя Николая.