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На Черниговщине освятили Спасо-Преображенский храм

10:04, 08 октября 2018
Православие
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На Черниговщине освятили храм / orthodox.cn.ua

После освящения владыка совершил Божественную литургию, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Архипастырь наградил почетного благочинного протоиерея Иоанна Ясенивку самой высокой богослужебной наградой – правом ношения второго креста с украшениями.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

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Архиепископ Климент поблагодарил всех, кто приобщился к делу реставрации храма, и с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви наградил благотворителя Валерия Вощевского орденом святителя Николая.

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