1,5 тысячи человек получили помощь от Церкви в Луганской епархии УПЦ

Сотрудники Синодального отдела по благотворительности РПЦ передали 1,5 тысячи продуктовых наборов пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами, нуждающимся города Алчевска, Перевальска и села Ящиково Перевальского района, сообщает diaconia.ru

27 декабря по приглашению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана сотрудники Синодального отдела выехали в Луганск. Предварительно в Ростове-на-Дону были закуплены продукты питания на сумму 567 тысяч 523 рубля. В закупке и доставке помощи приняли участие сотрудники Отдела по благотворительности Ростовской-на-Дону епархии. 28 и 29 декабря приобретенные продукты были расфасованы на 1500 наборов. В каждый набор вошли упаковки риса, макарон, муки, мясные и рыбные консервы, зеленый горошек, подсолнечное масло, сгущенное молоко, чай.

29 декабря около 200 продуктовых наборов сотрудники Синодального отдела по благотворительности раздали в Свято-Владимирского храме Алчевска. Наборы получили прихожане храма и около 70 семей с детьми-инвалидами – подопечные церковного центра для детей-инвалидов, который действует при храме.

В тот же день около 300 продуктовых наборов были переданы жителям города Перевальска. На территории храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Перевальске организовано ежедневное кормление нуждающихся: помощь получает 200-250 человек в день.

30 декабря гуманитарный груз (более 700 наборов) был направлен в храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Алчевска. При этом храме организована трапезная для людей, оказавшихся в тяжелом положении. По словам настоятеля, каждый день питание получает 300-350 человек. 120 наборов были выданы священнику Геннадию Полунину из храма Антония и Феодосия Киево-Печерских в поселке Ящиково Перевальского района для передачи наиболее нуждающимся жителям поселка и прихожанам.

Синодальный отдел по благотворительности планирует продолжить передачу гуманитарной помощи нуждающимся в епархиях Украинской Православной Церкви.