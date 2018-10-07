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Духовенство Морского собора Херсона благословило новых курсантов мореходного училища

23:16, 07 октября 2018
Православие
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Духовенство Морского собора Херсона благословило курсантов мореходного училища / Фото: grivna.ks.ua

В субботу, 6 октября, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, настоятель Никольского Морского собора иеромонах Силуан (Пасенко) и протоиерей Николай Гаврилюк приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю посвящения в курсанты Херсонского мореходного училища рыбной промышленности.

Отец Силуан обратился к первокурсникам со словом приветствия и наставления, после чего был совершен краткий молебен. В завершение молитвы первокурсники мореходного училища, принявшие присягу, были окроплены святой водой, сообщает сайт Морского собора.

/ Фото: grivna.ks.ua

Участие духовенства Морского собора Херсона в мероприятиях по случаю посвящения в курсанты мореходного училища является многолетней традицией духовной опеки священнослужителями херсонских моряков.  

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