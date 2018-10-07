Духовенство Морского собора Херсона благословило новых курсантов мореходного училища

В субботу, 6 октября, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, настоятель Никольского Морского собора иеромонах Силуан (Пасенко) и протоиерей Николай Гаврилюк приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю посвящения в курсанты Херсонского мореходного училища рыбной промышленности.

Отец Силуан обратился к первокурсникам со словом приветствия и наставления, после чего был совершен краткий молебен. В завершение молитвы первокурсники мореходного училища, принявшие присягу, были окроплены святой водой, сообщает сайт Морского собора.

Участие духовенства Морского собора Херсона в мероприятиях по случаю посвящения в курсанты мореходного училища является многолетней традицией духовной опеки священнослужителями херсонских моряков.