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В Днепре освятили новый православный храм в честь иконы «Вифлеемской» - единственного образа, где Богородица улыбается

17:12, 07 октября 2018
Православие
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В Днепре освятили новый православный храм / eparhia.dp.ua

В субботу, 6 октября,  митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил великое освящение храма иконы Божией Матери «Вифлеемская» в Днепре.

Новый храм возводился по проекту архитекторов И. Каменева и М. Сутыриной, которым удалось удачно расположить относительно небольшую церковь в зоне плотной жилищной застройки, сообщает сайт Днепропетровской епархии УПЦ.

/ eparhia.dp.ua

Храм имеет крестообразную форму и увенчан купольным барабаном с оконными проемами и куполом луковичной формы, традиционной для церковного зодчества. В храме два придела: нижний в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, верхний – в честь иконы Божией Матери «Вифлеемская».

/ eparhia.dp.ua

Храм в честь этой чудотворной Богородичной иконы – единственный в Днепропетровской епархии. Особенность этого образа в том, что это единственная из прославленных икон Пресвятой Богородицы на которой Пречистая Дева улыбается.

Перед началом Великого освящения храма своего архипастыря встречали с хлебом-солью и цветами дети церковно-приходской школы и церковно-приходской актив храма.

/ eparhia.dp.ua

Архипастырь по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия наградил настоятеля храма протоиерея Вячеслава Билохатнюка правом ношения креста с украшениями.

На сугубой ектении были возглашены прошения о мире и благоденствии на украинской земле, а митрополит Ириней прочитал молитвы о мире в Украине и прекращении междоусобной брани в стране.

По окончании богослужения правящий архиерей вручил труженикам, благодетелем и прихожанам храма благословенные грамоты.

Также митрополит Ириней посетил Областную общественную организацию «Центр защиты жизни и семейных ценностей», которым опекается община храма иконы Божией Матери «Вифлеемская».

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