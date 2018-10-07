Финляндская православная семинария отметила 100-летие основания.

Празднования столетнего юбилея семинарии и Божественную литургию в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 26-го сентября возглавил Митрополит Оулу Илия, сообщает официальный сайт Финляндской Православной Церкви.

История организации систематического православного церковного образования в Финляндии восходит к августу 1918 года, когда при содействии протоиерея Сергия Солнцева и сенатора С.Е.Сетяля Сенат принял решение об открытии в г. Сортавала первой Православной семинарии Финляндской Православной церкви.

Изначально предполагалось, что семинария будет закрытым учебным заведением для десяти воспитанников. Образование, питание, проживание были бесплатными.

Первым председателем правления был назначен кафедральный протоиерей Михаил Казанский. По представлению правления семинарии первым её ректором в 1918 был назначен глава комитета по переводу богослужебных книг протоиерей Сергий Окулов, а лектором Константин Кононофф. Предполагалось, что обучение в семинарии будет двухгодичным, однако уже в 1919 году оно было продлено до четырёхгодичного. В 1926 году Православная семинария в Сортавала прошла государственное лицензирование.

Небесным покровителем семинарии стал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Вначале, преподавание велось на квартирах о. Сергия Окулова и Констнатина Кононоффа, пока в 1931 году, семинарии не были предоставлены помещения бывшей русской школы в г. Сортавала.

В послевоенные годы Православная семинария действовала в Хельсинки, Киркконумми и Коупио. С 1988 году в рамках реформ церковного образования подготовка церковных кадров была передана Университета г. Йоэнсуу (совр. Восточно-Финляндский университет). Тогда же была открыта новая Православная семинарии в Йоэнсуу для богослужебной и иной церковной практики для студентов-богословов университета.