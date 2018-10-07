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Грузинская православная церковь воздерживается от «предварительных оценок» украинского церковного вопроса

14:17, 07 октября 2018
Православие
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Спикер украинского парламента и глава Грузинской православной церкви обсудили ситуацию в Украине / patriarchate.ge

Грузинская православная церковь воздержится от оценок до обнародования официальной позиции Константинопольского патриархата и Московского патриархата по поводу вопроса автокефалии Украинской церкви, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Это заявление Католикос-Патриарх всея Грузии сделал на встрече с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием, сообщается на официальном сайте Грузинской Православной Церкви. 

"Необходимо воздерживаться от предварительных оценок, пока не будет зафиксирована официальная и окончательная позиция Вселенской патриархии и Русской церкви, основанная на нормах церковного канонического права", - цитирует Илию II пресс-служба на сайте Патриархии.

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