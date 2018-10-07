На праздник Покрова Патриарха Кирилла пригласили в Беларусь

В пятницу, 5 октября, в Беларуси состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему визиту Патриарха Кирилла и членов Священного Синода Русской Православной Церкви.

Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Павел, сообщил, что главная цель визита заключается в «Архипастырском посещении народа Божьего в Белой Руси в памятную годовщину 1030-летия Крещения Руси», сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

В субботу 13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Первосвятительский визит начнется с совершения Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. Вместе с Патриархом Кириллом в богослужении примут участие члены Священного Синода, архипастыри Белорусского Экзархата и клирики Минской епархии. На молитвенное общение с Патриархом приглашаются все желающие. Начало богослужения в 17.00.

В воскресенье 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых в городе Минске, а затем совершит в нем первую Божественную литургию. Патриарху Кириллу будут сослужить члены Священного Синода, архипастыри Белорусского Экзархата и клирики Минской епархии. На молитвенное общение с Патриархом приглашаются все желающие. Начало богослужения в 9.00.

В этот же день в 14.30 Патриарх Кирилл возложит венок к обелиску на Площади Победы города Минска и почтит память всех вождей и воинов, за веру и Отечество жизнь свою положивших.

В понедельник 15 октября в 9.30 во Дворце Независимости города Минска состоится встреча Патриарха Кирилла, членов Священного Синода Русской Православной Церкви и Синода Белорусского Экзархата с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

В этот же день в Минском епархиальном управлении состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Впервые в истории Русской Православной Церкви Священный Синод соберется на свое заседание в столице Республики Беларусь — городе Минске.