Святогорская лавра выпустит альманах, посвященный истории обители

Святогорская лавра выпустит альманах, посвященный истории древней монашеской обители.

В выпусках «Святогорского летописца» будут отражены как события древней летописи монастыря, восстановленные по найденным историческим источникам, так и современная история Святогорской Лавры, знаковые события в жизни Святогорья в настоящее время, сообщается на сайте Лавры.

"Читательская аудитория будущего издания Святогорской Лавры, в основном, объемлет всех, кого в силу профессиональных или собственных интересов волнуют вопросы истории, и в частности, истории Святогорского края и Слобожанщины", - сказано в сообщении пресс-службы Лавры.

«Святогорский летописец» найдёт своих читателей в среде историков и краеведов, учителей и преподавателей, учеников, студентов и аспирантов высшей школы, сотрудников библиотек и музеев, и всех, кому дороги Святые Горы и кто интересуется историей древнейшей обители Восточной Украины.

На данный момент проект альманаха готов к тиражу, а Святогорская обитель открывает сбор средств на выпуск собственного альманаха.