Мощи святителя Николая Чудотворца будут пребывать в Киеве до 15 октября

Поклониться мощам одного из самых почитаемых святых, святителя Николая Чудотворца, Архиепископа Мир Ликийских, которые прибыли в Киев из Свято-Ильинского монастыря Одессы, можно до 15 октября в столичном храме святого Великомученика Пантелеимона, который находится в микрорайоне ДВРЗ.

Храм для поклонения открыт ежедневно с 08.00 утра до 19.00 вечера. Также ежедневно в 18.00 служится акафист перед мощами святого Николая с водосвятным молебном и помазанием святым елеем, который был освящен на его мощах, сообщает Центр информации УПЦ.

На протяжении веков святой Николай помогает людям в трудных жизненных ситуациях, и всегда является надежной опорой для всех, кто с верой и молитвой обращается к нему.

Храм в честь святого великомученика Пантелеимона находится в столичном районе ДВРЗ (ул. Алма-Атинская, 107 а).