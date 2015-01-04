Священник УПЦ освободил из ЛНР украинского военнопленного с Волыни

Священник Украинской Православной Церкви протоиерей Юрий Зарафутдинов 4 января освободил из Луганска военнопленного Вооруженных сил Украины, старшего сержанта 24-й яворовской бригады Валерия Холонивца.

Как сообщил “УНИАН-Религии” настоятель Свято-Ильинского храма Ю.Зарафутдинов, в Луганске после двухчасовых переговоров ему передали жителя села Борочиче Гороховского района Волынской области В.Холонивца.

“Сейчас Валерий со мной, он воодушевлён. Говорит, что в плену молился и просил Бога, чтобы попробовать на Рождество домашней кути. Передача военнопленного происходила на блокпосту, под прицелами снайперов. Но все уже в прошлом. Об освобождении нашего парня молились всем селом”, - рассказывает отец Юрий.

По словам священника, в освобождении В.Холонивца также принял участие протоиерей Николай Ковальчук - настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ в селе Несвич Луцкого района Волынской области.

По информации Ю.Зарафутдинова, В.Холонивец находился в плену с 15 октября 2014 г., а был мобилизован в августе 2014 г.

“Когда я увидел видеоролик на YouTube, где парень из нашего села рассказывал о том, что он в плену, то решил добиваться его освобождения. Его мама - наша прихожанка, очень страдала, было трудно видеть ее боль. До того, как Валерий был мобилизован, мы вместе с ним в нашем храме молились Богу. Я простой священник из села, но верю в то, что на все воля Божья. Просто сел в машину и отправился вызволять Валеру. Я не знал, получится ли у меня это, но знал: если получится, это принесет большую радость родным парня”, - рассказал Ю.Зарафутдинов.

Также он добавил, что освобождение В.Холонивца произошло без обмена военнопленными. Между тем, ранее руководство ЛНР хотело обменять В.Холонивца на своих людей.

“Думаю, что сама великомученица Анастасия нам помогла. Так совпало, освобождение Валерия происходило 4 января, когда Православная Церковь чтит память святой Анастасии Узорешительницы, которой молятся об освобождении заключенных. Также в Луганске нам помогали местные священники Украинской Православной Церкви, за что мы им очень благодарны”, - подытожил Ю.Зарафутдинов.