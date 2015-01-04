В Киево-Печерской лавре почтили память святых отцов

Сегодня 4 января в последний Воскресный день перед Великим праздником Рождества Христова Церковь вспоминает святых отцов – прямых потомков Господа Иисуса Христа по плоти. В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Успенской Киево-Печерской лавры Божественную Литургию совершил Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины, сообщает сайт lavra.ua.

Его Блаженству сослужили Наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, а также братия обители в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился с архипастырским словом.

Перечисляя имена предков Христа, Владыка Онуфрий напомнил о том, что не все они отличались благочестием. Тем не менее, Спаситель наследовал Себе плоть от них, потому что не нуждался в благородстве этих людей. Блаженнейший Митрополит подчеркнул, что Он Сам подарил нам силу быть благородными. Пришел на землю, чтобы неблагородных, грешных, падших и отверженных спасти (см.Матф.9:13; 18:11).

Владыка Онуфрий заключил, что во Христе и наша жизнь, наша надежда, спасение и благородство. Блаженнейший Предстоятель призвал помнить и благодарить за это, а также не отрекаться от своих предков, какими бы они не были, а молиться и надеяться на милость Божию.