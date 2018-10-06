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В Киево-Печерской лавре открылась православная выставка «Покровская»

22:57, 06 октября 2018
Православие
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Выставка будет открыта с 9.00 до 19.00 / lavra.ua

Перед открытием выставки был отслужен молебен, сообщается на сайте обители. 

/ lavra.ua

«Выставка, которую мы сегодня открыли, приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть молитвами Пречистой Девы, Которая непрестанно простирает на нас Свой Омофор, Господь укрепит всех нас, поможет с достоинством встретить и провести этот праздник», - сказал архимандрит Глеб после молебна.

/ lavra.ua

На выставке можно приобрести иконы и богослужебную утварь, книги для православного читателя, в том числе и детскую литературу, православные фильмы, мультфильмы и песнопения на дисках, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и многое другое. Также можно заказать поминовение о здравии и упокоении в монастырях — участниках мероприятия.

Выставка будет открыта с 9.00 до 19.00 до 14 октября. Дислокация — крытый переход к Ближним пещерам и дорога, ведущая к Дальним пещерам (территория Нижней Лавры). Вход свободный.

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