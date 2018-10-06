Синод Антиохийской Православной Церкви призвал Патриарха Варфоломея созвать экстренное собрание Предстоятелей Поместных Церквей

Синод Антиохийской Православной Церкви попросил Вселенского Патриарха Варфоломея созвать экстренное собрание Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения последних изменений в Православном мире, в частности вопроса выдачи автокефалии новым Церквям и совместно прийти к окончательным решениям.

Священный Синод Антиохийской Церкви обнародовал заявление, принятое по итогам 10-ой очередной и 11-ой внеочередной сессии, которые состоялись под председательством Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х с 3 по 6 октября в Баламандском монастыре в Ливане. Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует данное заявление со ссылкой на antiochpatriarchate.org.

Священный Синод выразил обеспокоенность попытками изменить «географию Православных Церквей» и отметил что, «когда история рассматривается в одностороннем порядке, это не служит православному единству, но, наоборот, разжигает ненависть и ведет к разделению между сыновьями одной Церкви».

В Антиохийской Церкви отвергают «принципы утверждения новой Церкви в пределах канонических границ существующих Патриархатов или Автокефальных Церквей как метод для разрешения конфликтов или как Ipso Facto в Православном мире».

Иерархи Антиохийской Православной Церкви также подчеркнули, что «решение проблемы получения Автокефалии для определённой Церкви должно быть согласно с православной экклесиологией и с принципами консенсуса, достигнутыми ранее всеми Церквами». Что означает «согласование с Церковью-Матерью или с согласия всех Православных Церквей». Они настаивают, что консенсус в этих вопросах для защиты единства в Православном мире должен быть достигнут совместными усилиями.

«Антиохийская Церковь предупреждает об опасности вступления Православной Церкви в международную политическую борьбу и о вреде подхода к Православной Церкви на политической, расовой или национальной основе», — также сказано в решении Синода Антиохийской Церкви.

«Православная Антиохийская Церковь просит Его Святейшество Вселенского Патриарха, дабы он созвал срочное собрание Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения изменений, происходящих в Православном мире, — говорится в документе далее, — выдачи Автокефалий новым Церквам и для выработки общих решений прежде, чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу».

Иерархи Синода подчеркнули «важность духовного подъема в этот исторический период и необходимость сохранения мира и единства Церквей», а также призвали к бдительности, «чтобы не скатиться в «политические ямы»». Опираясь на исторический опыт, архипастыри Антиохийской Церкви напомнили, что «политические ловушки ослабляли Православную Церковь и реальное действенное Православное единство в мире».