Встреча Константинопольского Патриарха с Архиепископом Афинским, запланированная на 5 октября, не состоялась
20:36, 06 октября 2018Православие
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Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним (справа) с Патриархом Константинопольским Варфоломеем / pravoslavie.ru
В новую фазу кризиса перешли отношения между Афинами и Фанаром, передает греческое информационное агентство «Ромфея».
Согласно информации агентства, ранее намеченная на 5 октября встреча между Константинопольским Патриархом Варфоломеем и Архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом не состоялась. Об этом сообщает "Седмица" со сылкой на "Ромфею".
Причины отмены встречи неизвестны.
Ранее о встрече было объявлено официально, и до сих пор нет никаких официальных заявлений обеих сторон, как-либо объясняющих причины отмены встречи Предстоятелей обеих Церквей.
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