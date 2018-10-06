Встреча Константинопольского Патриарха с Архиепископом Афинским, запланированная на 5 октября, не состоялась

В новую фазу кризиса перешли отношения между Афинами и Фанаром, передает греческое информационное агентство «Ромфея».

Согласно информации агентства, ранее намеченная на 5 октября встреча между Константинопольским Патриархом Варфоломеем и Архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом не состоялась. Об этом сообщает "Седмица" со сылкой на "Ромфею".

Причины отмены встречи неизвестны.

Ранее о встрече было объявлено официально, и до сих пор нет никаких официальных заявлений обеих сторон, как-либо объясняющих причины отмены встречи Предстоятелей обеих Церквей.