В Кропивницком в церкви Благовещения УПЦ простились с погибшим военнослужащим
20:13, 06 октября 2018Православие
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Священник Кировоградской епархии отпел погибшего на востоке военнослужащего / orthodox-kr.org.ua
В Кропивницком 5 октября состоялось отпевание погибшего военнослужащего Жарова Антона Сергеевича.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин отпевания воина совершил священник Кировоградской епархии УПЦ-клирик храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Иоанн Верескун.
Похоронили погибшего военного на Дальневосточном кладбище.
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