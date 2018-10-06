В Кропивницком в церкви Благовещения УПЦ простились с погибшим военнослужащим

В Кропивницком 5 октября состоялось отпевание погибшего военнослужащего Жарова Антона Сергеевича. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин отпевания воина совершил священник Кировоградской епархии УПЦ-клирик храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Иоанн Верескун. Похоронили погибшего военного на Дальневосточном кладбище.

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