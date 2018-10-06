В Болгарии проходят торжества по случаю 180-летия со дня рождения митрополита Старозагорского Мефодия (Кусева).

С благословения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий принял участие в конференции Болгарской Православной Церкви, посвященной 180-летию со дня рождения митрополита Старозагорского Мефодия (Кусева). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Начало научной конференции, которая проходит 6-7 октября, благословил Патриарх Болгарский Неофит, который присутствует на форуме.

Во время конференции также будет показан документальный фильм о жизни и подвиге митрополита Старозагорского Мефодия (Кусева).

Завершатся торжества Божественной литургией в храме Св. Николая (Стара-Загора), которую в воскресный день возглавит Патриарх Болгарский Неофит.

Митрополит Мефодий (Кусев, +1922) болгарский церковный и общественный деятель, родился в 1838 году в Македонии. Принял постриг в 1873. Накануне войны с Турцией 1877-1878 гг. эмигрировал в Одессу, помогал православному командованию, был советником князя Черкасского. Включился в сопротивление болгар решением Берлинского конгресса. Был избран протосингелом экзарха Иосифа и отвечал за болгарские школы и читалишта в Македонии. Закончив семинарию и духовную академию в Петербурге, принял управление над Старозагорской епархией. В 1896 г. был рукоположен в митрополиты.

Особое внимание епископ уделял просвещению, делам милосердия и экологическим проблемам. Интересно, что именно митрополит Мефодий основал уникальный лесопарк «Св. князь Борис-Михаил» («Аязмото») в Старой Загоре. Также митрополит Мефодий основал старозагорский благотворительный комитет «Св. Иоанн Милостивый».