Священники-волонтеры из Винницкой области передали гуманитарную помощь для военных и мирных жителей прифронтовой зоны.

С 1 по 5 октября продолжалась очередная поездка в зону проведения ООС, в Донецкую область, капелланов-волонтеров Винницкой епархии протоиереев Анатолия Кузнецова и Василия Августинова, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Первым населенным пунктом, который посетили священники, был город Славянск. Местному Центру социально-психологической реабилитации детей священники передали гуманитарную помощь: школьные принадлежности, а также игрушки, сладости, соки. В доме сейчас находится 39 детей в возрасте от 0,5 до 9 лет. По просьбе администрации заведения отцы Анатолий и Василий отслужили молебен за здоровье детей и за мир в Украине, а также совершили чин освящения зданий учреждения.

В Бахмуте капелланы посетили местное подразделение Гражданско-военного сотрудничества и передали военным продукты питания и вкусности от волонтеров из Винницы.

Также священники-волонтеры посетили село Жованка, где по просьбе местных жителей совершили Таинство Крещения над тремя местными детьми 3, 9 и 12 лет.

Священники посетили также военных медиков, которые размещены в Жованке, и передали им гуманитарную помощь в виде аккумулятора для «Скорой помощи», электропилы, кабеля, бытовой химии, средств личной гигиены, продуктов питания, сладостей.

Также священники-волонтеры передали в другие населенные пункты прифронтовой зоны собранную священниками и верующими Винницкой епархии, Союзом десантников Винницкой области, волонтерами-винничанами, коллективом Винницкой кондитерской фабрики, а также благотворителями из США гуманитарную помощь для военных и мирных жителей: продукты, детские коляски, одеяла, бытовую химию и прочее. Часть этого гуманитарного груза будет передана военным ВС Украины, а другую часть доставят в Дом милосердия с. Новомихайловка, откуда она будет передана по потребностям местным священником.