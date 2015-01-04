Сегодня Католикосу-Патриарху всея Грузии исполнилось 82 года

Сегодня 4 января Католикосу-Патриарху всея Грузии Святейшему и Блаженнейшему Илие II исполнилось 82 года, сообщает Грузия-Онлайн.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в городе Владикавказе.

В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.

16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.

26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом II был рукоположен в епископы Батумско-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием.

В 1967 году епископ Илия II был переведён в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведён в митрополиты.

9 ноября 1977 года после кончины Католикоса-Патриарха Давида V по распоряжению Святого Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

За предыдущие 37 лет количество епархий в Грузии было увеличено с 15 до 46. В стране, включая Патриарха, 48 епископов. Увеличилось число монастырей, храмов и духовных лиц.